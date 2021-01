Der oberste Demokrat im US-Senat, Schumer, hat das Kabinett aufgefordert, Präsident Trump das Amt zu entziehen.

Die Krawalle rund um das Kapitol seien ein Aufstand gegen die Vereinigten Staaten gewesen, aufgehetzt durch den Präsidenten, erklärte Schumer. Er forderte Vizepräsident Pence und die Regierungsminister auf, den 25. Zusatzartikel der Verfassung anzuwenden und damit Trump sofort des Amtes zu entheben. Sollte Pence und das Kabinett ein solches Verfahren nicht einleiten, müsste der Kongress ein reguläres Amtsenthebungsverfahren anstrengen, meinte Schumer. Nach den Ereignissen während der formellen Bestätigung des neugewählten Präsidenten Biden durch den Kongress haben sich mehrere Republikaner von Trump distanziert, wie etwa Senator Graham, der als einer der engsten Verbündeten des Präsidenten galt. Kritik an den Vorgängen wurde weltweit laut, auch in Deutschland. Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel zeigten sich erschüttert über die Ausschreitungen in den USA und machten Trump mitverantwortlich dafür. Steinmeier warf Trump vor, den bewaffneten Mob aufgestachelt zu haben, der das Kapitol gestürmt hat. Merkel sagte, die Bilder aus Washington hätten sie wütend und auch traurig gemacht.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.