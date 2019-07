Die vier demokratischen Kongressabgeordneten mit Migrationshintergrund, die US-Präsident Trump verbal angegriffen hat, haben dessen Äußerungen verurteilt.

Trump habe zu einer unverhohlen rassistischen Attacke ausgeholt, um von der Korruptheit seiner Regierung abzulenken, sagte die Politikerin Omar bei einer Pressekonferenz mit ihren Kolleginnen in Washington. Sie sprach von einer Agenda weißer Nationalisten und forderte die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten.



Trump hatte die Parlamentarierinnen unter anderem aufgefordert, die USA zu verlassen und in den - so wörtlich - "total kaputten" Heimatländern ihrer Familien dazu beizutragen, die Dinge in Ordnung zu bringen.