In der US-amerikanischen Großstadt Baltimore haben Demonstranten eine Kolumbus-Statue von ihrem Sockel gerissen.

Anschließend warfen sie die Statue in den Hafen der Stadt. Ähnliche Aktionen hatte es bereits in Städten wie Miami oder Boston gegeben. In San Francisco wurde die Statue des Seefahrers durch die Stadt entfernt. Aktivisten werfen Christoph Kolumbus vor, für die Ausbeutung der indigenen Einwohner Amerikas und den Völkermord an ihnen verantwortlich zu sein.

Historiker: "nicht immer haltbare Kritiken der Demonstranten"

Die Reisen des Seefahrers in spanischen Diensten legten den Grundstein für die spanische Kolonisation Mittel- und Südamerikas. In Spanien forderten linke Politiker und katalanische Separatisten die Entfernung von Kolumbus-Statuen. Emilio Saenz Frances, Historiker und Professor für internationale Beziehung an der Päpstlichen Comillas-Universität in Madrid, äußerte bereits im Juni im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur grundsätzlich Verständnis für die Proteste gegen Rassismus. "Aber amerikanische Sklavenhändler aus dem 19. Jahrhundert mit spanischen Eroberern aus dem 16. Jahrhundert in einen Sack zu packen, ist absurd", ergänzte er. Immer mehr amerikanische wie spanische Politiker unterwürfen sich derzeit historisch nicht immer haltbaren Kritiken der Demonstranten, so der Historiker.



Pilar Latasa, Professorin für Amerikanische Geschichte an der Universität von Navarra in Pamplona, erklärte, Kolumbus und andere Persönlichkeiten hätten Dinge getan, die aus heutiger Sicht moralisch verwerflich gewesen seien. Aber man dürfe sie "nicht durch die heutige Brille sehen", wie es viele Anti-Rassismus-Demonstranten täten. Die Organisation "Hispanic Council" hatte bereits erklärt, dass unter den ersten spanischen Eroberern nicht von einem "Genozid" der indigenen Bevölkerung Amerikas gesprochen werden könne.

Kritik von US-Präsident Trump

Präsident Trump kritisierte bei einer Feierlichkeit zum gestrigen US-Unabhängigkeitstag die Demonstranten. Man werde niemals zulassen, dass ein wütender Mob die Statuen niederreiße oder die Geschichte des Landes auslösche, sagte er. Trumps designierter Herausforderer Biden betonte, die USA seien ihrem Gründungsprinzip nie gerecht geworden, wonach alle Menschen gleich geschaffen seien. In mehreren US-Städten kam es auch am Nationalfeiertag wieder zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. In der Nähe des Weißen Hauses in Washington, D.C. sowie vor dem Trump Tower in New York City wurden US-Flaggen verbrannt.



In der US-Großstadt Seattle ist ein Mann in eine Gruppe von Demonstrantinnen und Demonstranten gefahren und hat dabei zwei Frauen schwer verletzt. Eine 24-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben, berichten mehrere Medien. Eine 32-Jährige sei in ernstem Zustand.