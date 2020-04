In den USA hat es weitere Proteste gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie gegeben.

Rund 400 Demonstranten versammelten sich in Concord, der Hauptstadt des Bundesstaats New Hampshire. Auch in Annapolis in Maryland und im texanischen Austin beteiligten sich zahlreiche Menschen an den Protesten. Mehrere Kundgebungsteilnehmer waren bewaffnet und verhüllten ihr Gesicht. US-Präsident Trump hatte sich zuletzt mit den Demonstranten solidarisch gezeigt und per Twitter etwa gefordert: "Befreit Virginia, und rettet euren großartigen zweiten Verfassungszusatz." Damit garantiert die US-Verfassung das Recht aller Bürger, eine Waffe zu tragen.



Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind in den USA fast 38.000 Menschen an der Coronavirus-Infektion gestorben, mehr als in jedem Land der Welt.