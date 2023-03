Russische Kernwaffenpläne für Belarus

Das Weiße Haus in Washington: Die USA reagieren gelassen auf die Ankündigung des Kreml, in Belarus Atomwaffen zu stationieren. (picture-alliance/Fotostand)

Wie eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats in Washington mitteilte, sieht die US-Regierung keinen Handlungsbedarf, die eigene Nuklearstrategie anzupassen. Man habe auch keine Hinweise darauf, dass Russland den Einsatz einer Atomwaffe vorbereite. Die Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen kritisierte dagegen das Vorhaben. Der Plan des russischen Präsidenten Putin sei eine extrem gefährliche Eskalation. Er erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kämen. Zudem sei das Risiko einer Fehleinschätzung im Kontext des Ukraine-Kriegs extrem hoch.

Putin hatte am Abend die Stationierung strategischer Atomwaffen in Belarus bekanntgegeben. Darauf hätten sich die Führungen in Minsk und Moskau verständigt. Daran sei nichts Ungewöhnliches, da auch die USA seit langer Zeit solche Waffen auf dem Gebiet ihrer Verbündeten vorhielten. Russland verstoße damit auch nicht gegen internationale Verträge zur Nichtverbreitung von Atomwaffen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.