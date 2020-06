In den USA haben sich nach Schätzungen der Gesundheitsbehörde CDC deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als bisher bekannt.

CDC-Direktor Redfield sagte, für jeden berichteten Fall habe es wahrscheinlich zehn weitere gegeben. Als Erklärung führte er an, dass vor allem in der Anfangsphase wenig getestet worden sei und viele Infektionen asymptomatisch abliefen. Die offzielle Zahl der Corona-Infizierten in den USA liegt derzeit bei 2,3 Millionen. Besonders schwer betroffen ist Arizona, wo 23 Prozent aller Tests der vergangenen sieben Tage positiv ausfielen. Dieser Wert ist fast dreimal so hoch wie der nationale Durchschnitt.