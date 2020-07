Die New Yorker Bankenaufsicht hat die Deutsche Bank wegen mehrerer Verfehlungen im Zusammenhang mit dem Sexualstraftäter Epstein zu einer Strafzahlung von 150 Millionen Dollar verpflichtet.

Nach Angaben der Behörde werden der Bank erhebliche Regelverstöße in ihren Geschäftsbeziehungen zu dem mittlerweile gestorbenen Multimillionär vorgeworfen. So seien unter anderem Zahlungen Epsteins an Personen abgewickelt worden, denen eine Mitschuld am sexuellen Missbrauch junger Frauen gegeben worden sei. Die Bank hätte im Umgang mit dem schon damals als Sexualstraftäter bekannten Mann besondere Vorsicht walten lassen müssen, hieß es weiter. Die Strafe gegen die Deutsche Bank ist den Angaben zufolge die erste gegen ein Geldhaus wegen ihrer Kontakte zu Epstein. Auch andere Institute sind deswegen ins Visier der US-Behörden geraten.



Epstein war im Jahr 2008 wegen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Im vergangenen Jahr wurde er erneut verhaftet. Er nahm sich im Gefängnis das Leben.