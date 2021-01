Die Deutsche Bank hat mit einem millionenschweren Vergleich weitere juristische Altlasten in den USA ausgeräumt.

Die Bank zahlt 125 Millionen Dollar, wie aus US-Gerichtsunterlagen hervorgeht. Im Gegenzug werden strafrechtliche Verfahren der Justizbehörden eingestellt. Bei den Anschuldigungen ging es um Verstöße gegen das Anti-Korruptionsgesetz in den Jahren 2008 bis 2017. Mit dem Gesetz können die USA Bestechungsvorwürfe auch jenseits ihrer eigenen Landesgrenzen verfolgen.



Die Deutsche Bank erklärte, man übernehme die Verantwortung für diese Vorgänge. Konkret wird in den Gerichtsakten etwa ein Schmiergeld-Geschäft im Jahr 2010 genannt, bei dem über Vermittler geschäftliche Vorteile in Abu Dhabi erlangt werden sollten.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.