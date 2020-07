Deutsche Studierende haben sich wegen der drohenden Ausweisung aus den USA angesichts der Corona-Pandemie an die Bundesregierung gewandt.

Rund 100 Studentinnen und Studenten schrieben einen Brief mit ihrem Anliegen an Bundesaußenminister Maas, Botschafterin Haber in Washington und an Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Darin bitten sie die Bundesregierung, den jüngsten Visabestimmungen der US-Regierung entschieden entgegenzutreten. Viele Studentinnen und Studenten bangten nicht nur um ihre eigenen Aufenthalte. Man sehe auch einen Angriff auf den internationalen akademischen Austausch und Wissenstransfer.



Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, man nehme die Ankündigung der US-Behörden zur Kenntnis, die Visumserteilung und das Aufenthaltsrecht für Studierende ohne Präsenzunterricht an einer Universität ab dem Herbst vorübergehend auszusetzen. Angesichts der weltweiten Covid-19-Pandemie müssten alle Staaten nach der jeweiligen Situation geeignete Maßnahmen ergreifen. Die US-Einwanderungsbehörde hatte die Entscheidung am vergangenen Montag bekanntgegeben.



Unter anderem die Elite-Universität Harvard kündigte an, im Wintersemester nur Online-Vorlesungen abzuhalten. Die Hochschule geht gemeinsam mit dem MIT juristisch gegen die geplante Regelung der US-Regierung vor. Gestern schlossen sich 180 Universitäten der Klage an.



Nach Angaben des Instituts für Internationale Bildung studierten im Semester 2018/2019 knapp 1,1 Millionen Ausländer in den USA, darunter fast 9.200 Deutsche.