Einsatz nach Drohnenangriff in Kiew (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Oleg Pereverzev)

Der stellvertretende US-Botschafter Mills sagte bei einer Sitzung des Gremiums in New York, die Vereinten Nationen müssten jede Verletzung von Sicherheitsrats-Resolutionen untersuchen. - Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten zuvor ähnliche Aufforderungen an die UNO übermittelt.

In einem gemeinsamen Schreiben der drei UNO-Botschafter an den Sicherheitsrat und Generalsekretär Guterres heißt es, man sei zutiefst besorgt über den Transfer unbemannter Luftfahrzeuge vom Iran nach Russland. Diese würden im Angriffskrieg gegen die Ukraine für Attacken auf zivile Infrastruktur und Städte eingesetzt.

Russland und der Iran weisen die Vorwürfe zurück.

