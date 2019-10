Der US-Geschäftsträger in Kiew, Taylor, hat Präsident Trump in der Ukraine-Affäre belastet.

Er sagte vor Abgeordneten im Kongress in Washington, Trump habe US-Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten, um seinem politischen Rivalen Biden potenziellen Schaden zuzufügen. Über die Aussage Taylors hinter verschlossenen Türen berichten die New York Times und die Washington Post.



Trump forderte der Darstellung des Diplomaten zufolge, dass der ukrainische Präsident Selenskyj öffentlich erklärt, dass er Ermittlungen gegen Bidens Sohn Hunter anordnet. Hunter Biden saß bis April diesen Jahres im

Verwaltungsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma.



Wegen der Ukraine-Affäre streben die oppositionellen Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump an.