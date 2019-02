Die bisherige amerikanische Botschafterin in Kanada, Craft, soll neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen werden.

Das kündigte Präsident Trump per Twitter an. Weil die eigentlich vorgesehene Kandidatin Nauert am vergangenen Sonntag ihre Kandidatur zurückgezogen hatte, war eine neue Nominierung notwendig geworden. Die Personalie muss vom Senat bestätigt werden. Die bisherige Amtsinhaberin Haley hatte den Posten zum Jahresende aufgegeben.