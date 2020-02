Der langjährige Chef des US-Unterhaltungskonzerns Disney, Iger, ist zurückgetreten.

Nachfolger wird der bisherige Leiter der Freizeitpark-Sparte, Chapek, wie das Unternehmen mitteilte. Iger sagte, nach dem Start des Streamingservices Disney+ glaube er, dass nun der optimale Zeitpunkt sei, um an einen neuen Vorstandschef zu übergeben. Eine genauere Begründung für den Wechsel wurde nicht genannt.



Iger stand 15 Jahre lang an der Spitze von Disney. In dieser Zeit übernahm der Konzern Studios wie Pixar, Marvel und Lucasfilm sowie große Teile des Konkurrenten 21st Century Fox.