US-Präsident Trump hat Vorwürfe zurückgewiesen, vor 23 Jahren eine Frau vergewaltigt zu haben.

Einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington zufolge erklärte Trump, er habe die Person, die die Anschuldigung erhebe, noch nie getroffen. Sie versuche, ein neues Buch zu verkaufen. Ihre Motivation dürfe daher rühren, heißt es weiter.



Die Autorin E. Jean Carroll hatte Trump in einem Beitrag für das "New York Magazine" beschuldigt, damals in einer Umkleidekabine des Luxus-Kaufhauses Bergdorf Goodman über sie hergefallen zu sein. Dem US-Präsident war in der Vergangenheit des Öfteren vorgeworfen worden, gegenüber Frauen übergriffig geworden zu sein. Mehrere Verfahren sind bei Gerichten anhängig.