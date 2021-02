In einem Waffen-Geschäft im US-Bundesstaat Louisiana sind drei Menschen durch Schüsse getötet worden.

Außerdem habe es in dem Vorort von New Orleans mehrere Verletzte gegeben, teilte der zuständige Sheriff mit. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein Mann zwei Personen in dem Geschäft erschossen. Im Anschluss daran hätten mehrere Personen den mutmaßlichen Täter angegriffen und außerhalb des Ladens getötet. Die Situation sei zunächst unübersichtlich gewesen, weil es am Tatort mehrere Schützen gegeben habe.

