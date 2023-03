Video-Plattform

Die USA drohen mit einem Verbot der Die Tiktok-App. (IMAGO IMAGES / Rüdiger Wölk )

Wie das Unternehmen mitteilte, haben die USA die chinesischen Eigentümer von TikTok aufgefordert, ihre Anteile an der Kurzvideo-App zu veräußern. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab. Wegen der Nähe des TikTok-Mutterkonzerns zur chinesischen Regierung befürchten Sicherheitsbehörden, dass China persönliche Nutzerdaten abgreifen oder die öffentliche Meinung manipulieren könnte. TikTok und die chinesische Regierung haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Ein Verbot in den USA wäre mit erheblichen rechtlichen Hürden verbunden. Der Versuch des ehemaligen US-Präsidenten Trump, während seiner Amtszeit TikTok zu verbieten, scheiterte an den US-Gerichten.