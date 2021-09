Die drohende Haushaltssperre in den USA ist abgewendet. Nach dem Senat stimmte am Abend auch das Repräsentantenhaus für einen Übergangshaushalt, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sicherstellt. Ansonsten wären die USA nach Mitternacht in einen sogenannten Shutdown gerutscht.

Bei diesem wären hunderttausende Bundesbedienstete in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden. Dann hätten Ämter, Museen und Nationalparks vorläufig schließen müssen. Ein erster Anlauf für einen Kompromiss war diese Woche am Widerstand der Republikaner gescheitert. Sie störten sich daran, dass die Demokraten das Finanzierungsgesetz mit einer Aussetzung der Schuldenobergrenze verknüpft hatten.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.