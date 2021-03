Angesichts einer zunehmenden Zahl von Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko wächst der Druck auf die Regierung in Washington.

Der Minderheitsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, McCarthy, sagte beim Besuch an der Grenze im texanischen El Paso, Präsident Biden habe mit seiner liberalen Migrationspolitik eine dramatische Zuspitzung der Situation ausgelöst. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, verteidigte die Entscheidung Bidens, unbegleitete Kinder aus humanitären Gründen an der Grenze nicht abzuweisen. Diese müssten möglichst schnell aus dem Gewahrsam der Behörden in angemessene Unterkünfte gebracht werden.



Nach Angaben der US-Grenzschutzbehörde waren im Februar mehr als 100.000 Menschen beim versuchten Übertritt der Südgrenze aufgegriffen worden - 28 Prozent mehr als im Januar.

