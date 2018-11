In den USA hat ein Foto für Empörung gesorgt, auf dem Dutzende Schüler den Hitlergruß zeigen.

Die Schulbehörden des Bezirks Baraboo im Bundesstaat Wisconsin verurteilten das Foto und leiteten Ermittlungen ein. Das Bild war im Frühjahr vor einem Fest der Baraboo High School aufgenommen worden und machte jetzt in den sozialen Netzwerken die Runde. Die in Anzügen gekleideten Jugendlichen strecken nahezu geschlossen den rechten Arm in die Höhe. Auf Twitter gibt es zahlreiche kritische Reaktionen. Eine davon kommt von der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, die sich fassungslos über die Aufnahme zeigte. Das Foto mache deutlich, wie wichtig die Aufklärung darüber sei, wohin eine hasserfüllte Ideologie führen könne.