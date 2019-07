In den USA ist eine frühere Mitarbeiterin des Außenministeriums wegen der Weitergabe von Daten an China verurteilt worden.

Das Justizministerium in Washington teilte mit, die Frau sei mit einer Haftstrafe von 40 Monaten belegt worden. Außerdem müsse sie 40.000 Dollar Strafe zahlen. Die Außenamtsmitarbeiterin hatte jahrelang unter anderem in Peking und Shanghai gearbeitet. Sie hatte im April zugegeben, Unterlagen der amerikanischen Regierung veruntreut zu haben. Die US-Justiz wirft ihr vor, gegen Geld und Geschenke Informationen an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben zu haben.