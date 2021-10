In den USA ist ein Ehepaar wegen des Verdachts der Atomspionage festgenommen worden.

Wie das Justizministerium in Washington mitteilte, verkauften die beiden über fast ein Jahr hinweg geheime Pläne für atomangetriebene US-Kriegsschiffe an einen Mitarbeiter der Bundespolizei FBI, den sie für den Vertreter einer ausländischen Regierung hielten. Der Ehemann habe als Atomingenieur für die Navy gearbeitet, erklärte das Ministerium. Durch seine Arbeit habe er Zugang zu geheimen Daten über die U-Boote gehabt, die er gemeinsam mit seiner Frau für insgesamt rund 100.000 US-Dollar in Krypto-Währung verkauft habe.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.