Aus einem Leck in einer Pipeline in den USA sind fast eineinhalb Millionen Liter Rohöl ausgetreten und im Boden versickert.

Das Leck in der Keystone-Pipeline sei in der Nähe von Edinburg im Bundesstaat North Dakota entdeckt worden, teilte die Betreiberfirma mit. Man arbeite bereits daran, das verseuchte Erdreich abzutragen und mögliche Schäden für die Umwelt einzudämmen. Die Sicherheit der Bevölkerung und der Umwelt hätten oberste Priorität.



Der Abschnitt der Ölleitung war demnach bereits zu Wochenbeginn nach einem starken Druckabfall geschlossen worden. Die Keystone-Pipeline transportiert Rohöl von Kanada in die USA.