Im Streit um die Zukunft der Videoplattform TikTok in den USA gibt es eine Einigung.

US-Präsident Trump billigte nach eigenen Angaben eine Vereinbarung zwischen dem chinesischen Eigentümer ByteDance und US-Unternehmen. Demnach soll das weltweite Geschäft von TikTok künftig aus den USA geführt werden. Die Videoplattform bestätigte die Pläne, sprach aber nicht von einer kompletten Übernahme. Das Handelsministerium in Washington schob eine geplante Sperre für den Download der App um eine Woche auf.



Den Angaben zufolge ist vorgesehen, dass der Software-Konzern Oracle unter anderem die Zuständigkeit zur Verarbeitung aller US-Nutzerdaten übernimmt. Trump hatte TikTok zuvor als Sicherheitsrisiko bezeichnet und dies damit begründet, dass der chinesische Eigentümer ByteDance Nutzerdaten auch aus den USA an die Regierung in Peking weitergeben könnte. Desweiteren soll die US-Supermarktkette Walmart einen Anteil an der Firma übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.