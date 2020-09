Im Streit in den USA um die chinesische Videoplattform TikTok zeichnet sich eine Einigung ab. US-Präsident Trump gab bekannt, dass der Softwarekonzern Oracle TikTok wahrscheinlich übernehme. TikTok stellt den möglichen Deal allerdings anders dar.

Trump twitterte, auch die Supermarkt-Kette Walmart werde an dem Deal beteiligt sein. Das neue Unternehmen soll demnach in den USA angesiedelt sein und 25.000 Mitarbeiter beschäftigen. Es habe dann nichts mehr mit China zu tun, betonte Trump.



Die Videoplattform bestätigte die Pläne gegenüber der Nachrichtenagentur afp teilweise, sprach aber nicht von einer kompletten Übernahme. Nach ihren Angaben ist vorgesehen, dass die beiden US-Unternehmen Anteile von TikTok übernehmen und Oracle künftig für die Verarbeitung aller US-Nutzerdaten sowie die dazugehörigen technischen Systemne zuständig ist.



Das Handelsministerium in Washington verlängerte die Frist für eine Sperre von TikTok um eine Woche bis zum 27. September und begründete dies mit den Fortschritten in den Verhandlungen. Eigentlich sollte das Herunterladen der App in den USA bereits von heute an blockiert werden. Die US-Regierung betrachtet die Video-App als Risiko für die nationale Sicherheit. Sie befürchtet, dass TikTok Nutzerdaten an chinesische Behörden weiterleiten könnte. Die App gehört bislang zu dem chinesischen Konzern "ByteDance".



