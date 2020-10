Etliche US-Einzelhändler haben aus Sorge vor Unruhen bei der Präsidentschaftswahl Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Vor allem in New York, Washington und Chicago hätten mehr als 600 Läden veranlasst, dass Schaufenster mit Brettern vernagelt oder ähnliche Schritte ergriffen würden, gab der Dienstleister ServiceChannel bekannt. Gebrauch machen von den Schutzmaßnahmen wollten Unternehmen wie Nordstrom, Tiffany und Saks Fifth Avenue. Sie planten auch, zusätzliches Sicherheitspersonal einzustellen. Die US-Präsidentschaftswahl findet in drei Tagen statt.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.