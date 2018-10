In den USA ist eine weitere mutmaßliche Paketbombe aufgetaucht.

Die verdächtige Postsendung war an einen demokratischen Senator adressiert. Sie wurde im Bundesstaat Florida entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Es ist das elfte derartige Paket. In den vergangenen Tagen waren ähnliche Sendungen für demokratische Politiker - darunter der frühere Präsident Obama - und Medien bestimmt gewesen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei durchsuchte ein Brief-Verteilzentrum in Florida. In dem Bundesstaat sollen mehrere der Sendungen aufgegeben worden sein. Festnahmen gibt es bisher nicht.