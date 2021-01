Vor seiner Amtseinführung in Washington hat der künftige US-Präsident Biden im Bundesstaat Delaware eine emotionale Abschiedsrede gehalten.

In einem Stützpunkt der Nationalgarde in New Castle erinnerte Biden daran, dass seine Eltern in Delaware ihren Lebensunterhalt fanden und seine Kinder dort aufwuchsen. Der 78-Jährige kämpfte sichtlich mit den Tränen. Biden wollte ursprünglich mit dem Zug nach Washington fahren, so wie er dies jahrzehntelang als Senator tat. Doch aufgrund von Sicherheitsbedenken nach dem Angriff auf das Kapitol nahm er das Flugzeug.



Die Vereidigung findet morgen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der scheidende Präsident Trump nimmt nicht daran teil. Er will sich ebenfalls morgen in einer Abschiedsbotschaft an die Amerikaner wenden. Das Weiße Haus teilte mit, die Ansprache solle am Nachmittag veröffentlicht werden. Nach vorab veröffentlichten Auszügen will Trump dazu aufrufen, für den Erfolg der neuen Regierung zu beten. Außerdem will er den Angriff aufs Kapitol noch einmal verurteilen, den seine Anhänger vor knapp zwei Wochen ausübten.

