US-Energieminister Perry gibt Ende des Jahres sein Amt ab.

Das kündigte Präsident Trump während eines Besuchs im Bundesstaat Texas an. Ein Nachfolger stehe bereits fest. Gründe nannte Trump nicht. Perrys Rücktritt war seit längerem erwartet worden. Zuletzt war seine Rolle im Zusammenhang mit der Kontroverse um die Ukraine ein Thema. Dabei geht es um den Versuch Trumps, die Ukraine dazu zu bringen, Ermittlungen gegen den Sohn seines möglichen demokratischen Rivalen bei der nächsten Wahl, Biden, anzustellen.



Im Repräsentantenhaus läuft aufgrund dessen eine Voruntersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.



In einem diese Woche veröffentlichten Interview räumte Perry ein, sich mit Trumps Anwalt Giuliani zum Thema Korruption in der Ukraine ausgetauscht zu haben.