Eineinhalb Jahre nach den Waldbränden im US-Bundesstaat Kalifornien hat dort ein Energieversorgungsunternehmen den Vorwurf der fahrlässigen Tötung eingeräumt.

Man akzeptiere eine Strafe in Höhe von rund vier Millionen Dollar, gab der Konzern bekannt. Der Bezirk Butte County hatte das Unternehmen nach den Bränden in der Ortschaft Paradise verklagt. Der Brand wurde auf defekte Stromleitungen des Unternehmens zurückgeführt. Starker Wind trug dazu bei, dass sich die Flammen schnell ausbreiteten. Das Feuer hatte im November 2018 mehr als 12.000 Häuser zerstört, 86 Menschen kamen ums Leben. 2019 hatte sich der Energieversorger mit Betroffenen bereits über Entschädigungen in Höhe von rund 25 Milliarden Dollar geeinigt.