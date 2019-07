Der Süden Kaliforniens ist von einem Erdbeben erschüttert worden.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 6,4. Damit war es die schwerste Erschütterung in der Region seit 20 Jahren. Am stärksten betroffen war die Kleinstadt Ridgecrest in der Mojave-Wüste nordöstlich von Los Angeles. Dort wurden Häuser und Straßen beschädigt. Nach Angaben der Behörden gab es aber keine Todesopfer oder Schwerverletzte.