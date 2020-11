In den USA steht das Ergebnis der Präsidentenwahl weiterhin nicht fest.

Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Trump und seinem Herausforderer Biden. Biden baut seinen Vorsprung allerdings weiter aus. So liegt er bei der Auszählung im Bundesstaat Georgia nun mit mehr als 7.200 Stimmen vorn. Im Schlüsselstaat Pennsylvania beträgt der Abstand zu Trump fast 29.000 Stimmen. Ein Sieg dort allein würde Biden die Präsidentschaft sichern. Auch in Arizona und Nevada führt der Demokrat die Auszählung an. Biden rief seine Anhänger auf, das Ergebnis in Ruhe abzuwarten. Trump behauptete erneut, es gebe Wahlbetrug. Die OSZE-Beobachtermission sieht keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.