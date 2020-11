Die USA warten weiter auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom vergangenen Dienstag.

In wichtigen Staaten dauert die Auszählung an. Erwartet werden neue Ergebnisse aus Pennsylvania, wo der Herausforderer Biden derzeit mit fast 29.000 Stimmen vor Präsident Trump liegt. Gewinnt Biden diesen Bundesstaat, kommt er über die erforderliche Zahl von 270 Wahlleuten und wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten.



Er liegt auch bei der Auszählung im Bundesstaat Georgia vorn, mit inzwischen mehr als 7.200 Stimmen Abstand. Biden führt außerdem in Arizona und Nevada, Trump in North Carolina und Alaska.



Twitter versah erneut Behauptungen Trumps über angeblichen, nicht belegten Wahlbetrug mit Warnhinweisen. Die OSZE-Beobachtermission sieht keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten.

