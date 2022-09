In den USA wird an die Opfer der Anschläge vom 11.9.2001 erinnert (Archivbild von 2014). (picture alliance / AP Photo | Chang W. Lee)

Am Ground Zero - einem der Anschlagsorte im New Yorker Stadtteil Manhattan - läutete zum Auftakt der Gedenkfeier eine Glocke. Es folgte eine Schweigeminute. Zudem werden wie jedes Jahr Namen von Opfern verlesen.

Am 11. September 2001 hatten Selbstmordattentäter des Terrornetzwerkes Al-Kaida vier Flugzeuge entführt. Zwei davon steuerten sie in die Türme des World Trade Centers in New York, ein weiteres in das Pentagon in Washington. Eine Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Menschen an Bord sich den Terroristen entgegenstellten. Der Drahtzieher der Anschläge, bin Laden, wurde 2011 bei einer US-Militäroperation getötet.

