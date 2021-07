Im US-Kongress ist neuer Streit über die Schuldenobergrenze entbrannt.

Ohne eine Erhöhung ist das gesetzlich festgelegte Limit in Höhe von 28,5 Billionen Dollar Ende des Monats erreicht. Finanzministerin Yellen könnte dann mit Überbrückungsmaßnahmen einen "government shutdown" abwenden, bei dem viele Bundesbehörden aus Geldmangel den Betrieb einstellen müssten. Dies passierte im vergangenen Jahrzehnt schon drei Mal - zuletzt um die Jahreswende 2019.



Die oppositionellen Republikaner lehnen eine Erhöhung der Schuldenobergrenze ab. Grund dafür ist ein geplantes billionenschweres Investitionsprogramm des demokratischen Präsidenten Biden, das die Republikaner als zu kostspielig ansehen. Die Demokraten argumentieren, niemand dürfe die Wirtschaft in einer heiklen Phase wie dieser, in der sich die Konjunktur von der Pandemie erhole, als Geisel nehmen.

