In den USA ist erneut ein schwarzer Bürger bei einem Polizeieinsatz erschossen worden.

Nach Angaben der Polizei in Los Angeles handelt es sich um einen 29-jährigen Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Der Mann habe Beamte attackiert, die ihn wegen eines Verkehrsdeliktes verfolgten. Den Angaben zufolge fiel dabei eine Jacke zu Boden, in der sich eine halbautomatische Waffe befand. Als der Mann eine Bewegung in Richtung der Waffe gemacht habe, hätten die Polizisten geschossen. Der Anwalt des Fahrradfahrers bestreitet das. Nach den tödlichen Schüssen versammelten sich mehr als 100 Menschen vor einem Polizeibüro in der Nähe des Tatortes.



Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz im Mai kommt es in zahlreichen US-Städten zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt und immer wieder auch zu Ausschreitungen.