In den USA ist es bei anhaltenden Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt erneut zu Zusammenstößen gekommen.

In mehreren Städten kam es abermals zu Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstranten. In Rochester im Bundesstaat New York setzte die Polizei in der Nacht Schlagstöcke und Tränengas ein. Protestierende hatten laut Angaben der Behörden zuvor Steine und Feuerwerkskörper geworfen. Es war die vierte Protestnacht infolge in Rochester, wo der Afroamerikaner Daniel Prude nach einem Polizeieinsatz im März ums Leben kam. Seine Familie veröffentlichte kürzlich Videoaufnahmen, die zeigen, wie Prude mit einer Haube über dem Kopf von Polizisten zu Boden gedrückt wurde.