In den USA gibt es erste Ergebnisse der Vorwahlen der Demokraten am sogenannten "Super Tuesday".

Prognosen der US-Sender zufolge hat der frühere Vizepräsident Biden die Abstimmungen in den Bundestaaten North Carolina und Virginia gewonnen. Sein parteiinterner Rivale, Senator Sanders, siegte demzufolge in seinem Heimatstaat Vermont. Wegen der verschiedenen Zeitzonen werden in den kommenden Stunden nach und nach die Ergebnisse aus insgesamt 14 Bundesstaaten und dem US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa erwartet. Im größten Bundesstaat Kalifornien schließen die Wahllokale erst um fünf Uhr mitteleuropäscher Zeit.



Am "Super Tuesday" werden mehr als ein Drittel der Delegiertenstimmen vergeben, die auf dem Nominierungsparteitag im Sommer über den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten entscheiden. Dann wird klar sein, wer bei der Wahl im November gegen Amtsinhaber Trump antritt.