Der US-Bundesstaat Oklahoma hat sein Hinrichtungs-Moratorium beendet.

In einem Gefängnis in McAlester wurde ein wegen Mordes verurteilter 60-Jähriger per Giftspritze getötet. Oklahoma hatte in früheren Jahren zahlreiche Todesurteile vollstreckt. 2015 wurden die Hinrichtungen wegen Fehlern bei den Injektionen und wegen des Einsatzes falscher Präparate ausgesetzt. Auslöser waren Fälle wie der qualvolle Tod eines Mannes gewesen, der erst nach 43 Minuten gestorben war.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.