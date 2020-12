In den USA haben die ersten Menschen den Corona-Impfstoff des amerikanischen Unternehmens Moderna verabreicht bekommen.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter posteten unter anderem Krankenhäuser in Ohio und Connecticut Fotos von geimpften Ärzten und Pflegern. Für den vollen Immunschutz ist eine weitere Impfung im Abstand von 28 Tagen nötig. Das Moderna-Präparat hatte am vergangenen Freitag eine Notzulassung bekommen. Es ist nach dem Vakzin von Biontech/Pfizer der zweite Impfstoff, der in den USA im Einsatz ist. Die Zulassung in Europa könnte am 6. Januar erfolgen.



Der Moderna-Impfstoff hat den Vorteil, dass er bei Kühlschranktemperaturen aufbewahrt werden kann. Das Mittel von Biontech und Pfizer erfordert Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius.

