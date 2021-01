Vor der Abstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump haben erste Mitglieder seiner republikanischen Partei ihre Zustimmung angekündigt.

Die Nummer drei der Republikaner im Repräsentantenhaus - die Abgeordnete Cheney - sowie der Parlamentarier Katko erklärten, sie würden ein Amtsenthebungsverfahren unterstützen. Nach Angaben der Parteiführung soll kein Druck auf die republikanischen Kongressabgeordneten ausgeübt werden. Es handele sich um eine Gewissensentscheidung, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.



Die Demokraten des gewählten Präsidenten Biden verlangen die Absetztung Trumps, weil sie ihm vorwerfen, in seiner Rede am Mittwoch in Washington zur Erstürmung des Kaptols aufgestachelt zu haben. Im Abgeordnetenhaus soll heute zunächst über eine Resolution abgestimmt werden, in der Vizepräsident Pence aufgerufen wird, Trump unter Anwendung des 25. Verfassungszusatzes für amtsunfähig erklären zu lassen. Allerdings scheint Pence nicht dazu bereit. In einem zweiten Schritt wollen die Demokraten im Kongress dann ein reguläres Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.