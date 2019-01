In den USA kommt heute zum ersten Mal der neugewählte Kongress zusammen.

Dort übernehmen nun die Demokraten die Kontrolle. Im ebenfalls neu besetzten Senat stellen weiterhin die Republikaner von Präsident Trump die Mehrheit. Die Regierungsgeschäfte in den USA stehen seit fast zwei Wochen still, weil derzeit eine Haushaltssperre für mehrere Ministerien gilt. Es geht vor allem um die Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.



Die Demokraten wollen gleich heute einen neuen Entwurf für ein Haushaltsgesetz ins Repräsentantenhaus einbringen. Dass er angenommen wird, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Bei einem Treffen der Parteispitzen gestern Abend kam es zu keiner Annäherung. Trump bot den Demokraten weitere Gesprächen am Freitag an.