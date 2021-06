In den USA gibt es einen ersten Schuldspruch wegen der Erstürmung des Kapitols in Washington im Januar.

Ein Bundesrichter verurteilte eine Frau aus dem Staat Indiana zu drei Jahren Haft auf Bewährung, 120 Sozialstunden und 500 Dollar Entschädigung. Die 49-Jährige hatte im Prozess eingeräumt, in das Kapitol eingedrungen zu sein. Sie entschuldigte sich im Rahmen einer Absprache mit der Staatsanwaltschaft beim amerikanischen Volk. Die Anklage hatte ihr zugute gehalten, dass sie sich nicht an Gewalt oder Sachbeschädigungen beteiligt hatte.



Am 6. Januar hatten rund 800 Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump das Kapitol erstürmt. In einem späteren Amtsenthebungsverfahren sprachen 57 von 100 Senatoren Trump der Anstiftung zum Aufruhr für schuldig. Für eine Absetzung wäre aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig gewesen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.