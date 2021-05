Im US-Bundesstaat Ohio hat es den ersten Millionengewinn bei einer Corona-Impflotterie gegeben.

Das Geld ging an eine Frau, die sich gegen das Virus hatte immunisieren lassen. Ein geimpfter Jugendlicher erhielt zudem ein volles Universitätsstipendium, wie Ohios Gouverneur DeWine auf Twitter mitteilte. Für die Verlosung hatten sich knapp drei Millionen Bürger registrieren und impfen lassen. In der kommenden Woche werden die nächsten Gewinner ausgelost.



Auch andere Bundesstaaten und Kommunen in den USA haben finanzielle oder andere Anreize ausgelobt, damit sich möglichst viele Bürger impfen lassen. Präsident Joe Biden hat das Ziel ausgegeben, dass bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli rund 70 Prozent der US-Amerikaner immunisiert sind.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.