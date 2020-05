Erstmals seit Jahrzehnten befinden sich wieder US-Kriegsschiffe in der Barentssee im Arktischen Ozean.

Die US-Marine erklärte, an der Operation nehme auch eine britische Fregatte teil. Damit wolle man die Freiheit der Schifffahrt und die Verbundenheit zwischen Alliierten demonstrieren. Das russische Verteidigungsministerium sei vorab über den Einsatz unterrichtet worden. Den Angaben zufolge sind seit Mitte der 1980er Jahre keine Schiffe der USA mehr in der Barentssee im Einsatz gewesen.



In der Region liegen wichtige Stützpunkte der russischen Nordflotte. Das US-Verteidigungsministerium stellte im vergangenen Jahr in einem Bericht fest, dass Russland seine Präsenz dort schrittweise verstärkt.



Die Arktis ist für angrenzende Staaten von strategischer Bedeutung. Außerdem werden dort große Mengen an Öl und Gas vermutet.