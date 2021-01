Mehrere Ausschüsse im US-Repräsentantenhaus wollen nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des scheidenden Präsidenten Trump möglichen Versäumnissen auf den Grund gehen.

Überprüft werden soll unter anderem, was die Geheimdienste und die Polizeibehörden vor dem 6. Januar über Gewaltandrohungen wussten und ob diese Informationen an entsprechende Verantwortliche weitergegeben wurden. Wie vier Ausschussvorsitzende mitteilten, wurden für die Untersuchung bereits relevante Dokumente bei der Bundespolizei FBI und beim Direktor der Nachrichtendienste, Ratcliffe, angefordert.



Am 6. Januar hatten zahlreiche Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt, als der Kongress zusammengekommen war, um den Wahlsieg von Trumps Nachfolger Biden offiziell zu bestätigen. Bei den Krawallen kamen fünf Menschen ums Leben.

