Wegen Russland, China und Nordkorea

Ein US-Langstreckenbomber vom Typ Rockwell B-1, der auch mit Nuklearwaffen bestückt werden kann (picture alliance / abaca / ABACA)

Russland, China und Nordkorea zeigten kaum Interesse an Rüstungskontrolle, erklärte Pranay Vaddi vom Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses. Zudem kooperierten die Länder zunehmend mit dem Iran in einer Weise, die dem Frieden und der Stabilität zuwiderlaufe, regionale Spannungen verschärfe und die USA und ihre Partner bedrohe.

In den USA konzentriere man sich auf einen "besseren Ansatz" und versuche es mit "kreativen Lösungen", so Vaddi. Wenn sich die Entwicklung mit Blick auf die gegnerischen Arsenale aber nicht ändere, könnten die USA bald an einen Punkt gelangen, an dem eine Aufstockung des Atomwaffenarsenals erforderlich sei, warnte er. Ziel sei es, die Möglichkeiten zur Abschreckung und zur Erreichung anderer Ziele auch in Zukunft sicherzustellen.

