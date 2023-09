Dieser sei mit Streubomben anstelle eines einzelnen Sprengkopfs bestückt . NBC News berichtete, US-Präsident Biden habe dem ukrainischen Staatschef Selenskyj die Bereitstellung "einer kleinen Zahl" an ATACMS bereits bei seinem Besuch in Washington in Aussicht gestellt. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Sullivan, hatte zuvor eine unmittelbare Lieferung der Raketen noch ausgeschlossen.