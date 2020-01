Das US-Verteidigungsministerium hat Angaben über einen Abzug amerikanischer Truppen aus dem Irak zurückgewiesen.

Es sei keine Entscheidung getroffen worden, den Irak zu verlassen, sagte Verteidigungsminister Esper. Zuvor hatte ein US-General in Bagdad in einem Schreiben an die irakische Armeeführung angekündigt, die von den USA geführte Anti-IS-Militärkoalition wolle aus dem Land abziehen. Dieses Schreiben sei ein Entwurf gewesen, der versehentlich an die Öffentlichkeit gelangt sei, hieß es vom amerikanischen Generalstabschef Milley.



Das irakische Parlament hatte nach dem US-Drohnenangriff auf den iranischen General Soleimani im Irak den Abzug der US-Truppen gefordert. Die Ausbildungsmission im Irak, an der auch Deutschland beteiligt ist, bleibt nach den Worten von Nato-Generalsekretär Stoltenberg angesichts der jüngsten Entwicklung ausgesetzt.



Am Freitag kommen die EU-Außenminister in Brüssel zu einem Sondertreffen zusammen, um über die Krise zu beraten. Am Samstag reisen Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas zu Konsultationen nach Moskau.