Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat den Polizeieinsatz gegen den Afroamerikaner George Floyd in der US-Großstadt Minneapolis verurteilt.

Borrell sagte in Brüssel, dies sei ein Machtmissbrauch, der angeprangert und bekämpft werden müsse. In Europa sei man genau wie in den USA schockiert und entsetzt über den Tod Floyds. Die Vorgänge müssten umfassend und lückenlos aufgeklärt werden.



Mehrere US-Gouverneure wiesen die Drohung von US-Präsident Trump zurück, die Unruhen in den USA notfalls mit militärischer Gewalt zu beenden. Der Gouverneur des Bundesstaates New York, Cuomo, nannte die Äußerungen von Trump beschämend. Sein Amtskollege aus Illinois, Pritzker, meinte, Trump fehle die rechtliche Grundlage für einen solchen Einsatz. Trump hatte in Washington erklärt, wenn die US-Bundesstaaten bei der Aufgabe versagten, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen, werde er das Problem für sie lösen. - Seit der Tötung Floyds gibt es in zahlreichen US-Metropolen Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Vielerorts kam es am Rande zu Ausschreitungen.