"Lassen uns nicht einschüchtern"

USA, EU und NATO verurteilen die russische Annexion ukrainischer Gebiete. (IMAGO / SNA / IMAGO / Sergey Baturin)

US-Präsident Biden erklärte in Washington, die Annexion der Gebiete zeige die Schwäche des russischen Präsidenten Putin. Der Schritt sei ein Zeichen dafür, dass Putin zu kämpfen habe. Außenminister Blinken erklärte, die USA wiesen den "betrügerischen Versuch Russlands, die international anerkannten Grenzen der Ukraine zu ändern", unmissverständlich zurück. Auch er sprach von einem klaren Verstoß gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen.

NATO: Eroberungsversuche Russlands zurückweisen

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte in Brüssel, keine der vier Regionen werde von den Bündnispartnern als Teil Russlands anerkannt, sagte Stoltenberg in Brüssel. Die NATO rufe alle Staaten dazu auf, die Eroberungsversuche Moskaus zurückzuweisen. Stoltenberg sagte wörtlich: "Falls Präsident Putin aufhört zu kämpfen, wird es Frieden geben. Falls Präsident Selenskyj aufhört zu kämpfen, wird die Ukraine aufhören, als unabhängige souveräne Nation in Europa zu existieren."

Auch die Europäische Union verurteilte das russische Vorgehen und sicherte der Ukraine weitere Hilfe zu. Kommissionschefin von der Leyen betonte, die Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja würden immer der souveränen ukrainischen Nation angehören.

Bundesaußenministerin Baerbock betonte im ZDF, an der Rechtslage und der Realität habe sich nichts geändert. Man werde die Ukraine auch künftig verantwortungsvoll in ihrem Recht auf Selbstverteidigung unterstützen.

Veto Russlands im UNO-Sicherheitsrat

Auch der UNO-Sicherheitsrat befasste sich mit der russischen Annexion. Russland legte allerdings ein Veto gegen die Verabschiedung einer Resolution ein, mit der die Annexion als Völkerrechtsbruch verurteilt werden sollte. Zehn Länder stimmten am Abend in New York für den von den USA und Albanien eingebrachten Entwurf.

Neue Sanktionen angekündigt

Die Vereingten Staaten kündigten zudem neue Sanktionen gegen Russland an. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen weitere russische Regierungsvertreter, deren Familienmitglieder sowie Angehörige des Militärs. Betroffen seien auch Netzwerke für die Beschaffung von Verteidigungsgütern, einschließlich internationaler Lieferanten.

Kremlchef Putin hatte die Abkommen, mit denen die Annexion besiegelt wurde, am Nachmittag unterzeichnet . Vorausgegangen waren Scheinreferenden in den betroffenen Gebieten.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.